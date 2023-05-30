Специалисты рассказали куда жаловаться, если медики просят денег

Отказываться от системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане не намерены. Просто потому, что у государства не хватит денег, чтобы финансировать медицину для населения и сделать ее полностью бесплатной.

В шымкентском филиале Фонде ОСМС уверяют: жалобы горожан в отношении клиник, которые не оказали надлежащее обслуживание, будут проверены, будут приняты необходимые меры.

Сабит Куралбек, директор филиала фонда социального медицинского страхования в г.Шымкенте

«Люди всегда должны отстаивать свои права. Если о вас не заботятся, вы должны пойти и спросить, почему я должен так долго ждать запись на прием к врачу. За эти 4 месяца было проведены 23 тысячи консультаций, 32 из них — жалобы».

Если поликлиника не оказывает должного обслуживания в рамках ОСМС, или медики просят плату, необходимо обратиться в call-центр по номеру 1414. Сегодня в Шымкенте застрахованы 930 тысяч человек. Больше двухсот тысяч жителей взносы не оплачивают.

Сабит Куралбек, директор филиала фонда социального медицинского страхования в г.Шымкенте

«По сравнению с 2022 годом население города увеличилось. Стало больше и застрахованных — 883 тысяч до почти 931 тысячи. То есть с 1 апреля 2022-го года по сегодняшний день было застраховано 47 тысяч 629 человек. Государство полностью выполняет свои обязательства по финансированию здравоохранения. Основная цель внедрения ОСМС — защита уязвимых слоёв населения, включая детей, пенсионеров и людей с инвалидностью».

Всего в Шымкенте зарегистрированы 13 государственных и 37 частных клиник. Все они обязаны предоставлять услуги в системе ОСМС.