В Шымкенте проверили излучение от вышек 5G

Специалисты городского управления цифровизации и АО «Кселл» провели замеры электромагнитного излучения вблизи вышек сотовой связи 4G и 5G.

К измерению интенсивности волн подтолкнуло беспокойство некоторой части населения города по поводу вреда здоровью наносимых ретрансляторами связи установленными на крышах домов.

Последнее поколение сотовой связи 5G могло бы сделать жизнь горожан гораздо комфортней, но на пути прогресса встали предрассудки. Некоторые из жителей Шымкента убеждены во вреде, наносимом вышками 5G здоровью человека. Эти мифы приходится развеивать специалистам.

«Во многих местах нам не удаётся запустить 5G или новые объекты. Причина этого радиофобия жителей. Многие люди ссылаясь на ролики в ютубе и тик ток утверждают что сотовая связь и голос и интернет вредно для здоровья. Но перед тем как устанавливать базу мы делаем расчёты через республиканский канал и лицензирование и отправляем в местный районный СЭС, где они в течение 15 рабочих дней приезжают сами, и в результате дают нам заключение», — рассказывает старший специалист отдела договоров ШФ АО KCELL Бахытжан Сандыбаев.

В качестве опытной зоны специалисты сотовой коммуникации выбрали один из самых густонаселённых районов Шымкента — микрорайон «Север». При помощи специальных приборов сотрудники управления цифровизации и представители сотового оператора замерили уровень воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду. В зависимости от плотности потока энергии санитарные врачи согласно общепринятой практики и дают заключение.

«Каждая базовая станция измеряется лабораторией, подготавливается акт, где указываются показания по разным точкам. Одна базовая станция это 10 точек. По этим 10 точкам по каждой точке в СЭС дают показания, и СЭС по ним даёт своё заключение мобильным операторам. То есть у каждого мобильного оператора есть своё заключение СЭС на каждую базовую станцию», — говорит руководитель управления цифровизации г. Шымкента Мухит Кемелов.

Как говорят специалисты, методы контроля за интенсивностью электромагнитного излучения жёсткие, и степень воздействия работы антенн сотовой связи никак не может повлиять на здоровье человека. Этот же вывод доказали и нынешние замеры.

«Согласно нормативом Республики Казахстан на сегодняшний день норма составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр. В результате инструментальных замеров прибор показал 2-2,5 — 3 микроватт на квадратный сантиметр, что означает, что наши волны никаким образом не превышает норму 10 микроватт на сантиметр в квадрате», — рассказал старший специалист отдела договоров ШФ АО KCELL Бахытжан Сандыбаев.

Такие же замеры специалисты планируют провести ещё в 9 точках города. Результаты измерения будут переданы в органы санитарно-эпидемиологического надзора. В безопасной оценке уровня электромагнитного излучения сотрудники управления цифровизации не сомневаются. Они надеются, что проводимые рейды развеют сомнения у скептиков сотовой связи 5G.