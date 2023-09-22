В Шымкенте установили 58 вышек 5G после жалоб на плохой интернет

В Шымкенте продолжается работа по повышению качества интернета и мобильной связи. Только за последние 3 месяца запущены 58 базовых станций 5G, передает OTYRAR.
В начале года такие вышки были установлены всего на 10 локациях города, а потому жалоб на плохой интернет было много. И вот за последние 3 месяца управление цифровизации активизировало работу по улучшению качества связи и интернета. В результате в короткие сроки операторы мобильной связи установили еще 58 базовых станций 5G. Итого на сегодняшний день в Шымкенте установлены 68 вышек, их количество к концу года увеличат до 100.
Специалисты уверены, такие меры могут кардинально улучшить качество интернета во всем городе. Однако зачастую сталкиваются с проблемой радиофобии населения.
«Жители часто жалуются на интернет. Мы разговариваем с операторами мобильной связи, просим их установить базовые подстанции и сталкиваемся с такой проблемой- многие говорят, мол устанавливайте хоть-где, но только не на крыше их домов. Поэтому пользуясь случаем, хочу сказать еще раз, подстанции 5G не вредны для организма человека, уже не раз делали исследования на эту тему и проверяли уровень излучения, который не превышает допустимой нормы», — говорит Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации акимата г. Шымкента.
Итак, улучшение интернета можно заметить на нижеуказанных адресах. В этом списке пока что указаны только 40 локаций (запущенные и недавно установленные вышки).
|ул.Рыскулова 36. торговый дом Север
|ул.Толе би д.11
|мкр-он 17. районная котельная №1
|пр. Кунаева д.59
|пр.Аль-Фараби б/н. Областной казахский музыкальный драматический театр
|пр.Республики 43. ОАО Шымкент Турист
|ул.Анарова б/н. ж/д вокзал. ТОО Темир Жолы-Кызмет
|мкр-он Нурсат. пр. Астана. новый театр
|ул. Байтурсынова уг. ул. Желтоксан гостиничный комплекс Риксос Хадиша
|проспект Кунаева, 5
|ул.Жолдаса Сулейменова. «Центр доктора Орынбаева»
|мкр-он Нурсат. Байтерекова. Район 3 поликлиники
|ул.Тыныбаева 4. Район Мега, Гарант
|Вышка Отырар, Район гостинцы Рамада
|Центральный стадион
|ул.Малхарова б/н.
|ул.Калдаякова 32a. пресс автомат
|мкр-он. Кайтпас-1
|Сайрамский район. с. Жанаталап. ул.Жамбыла
|ул.Тверская 4. Шымкентский социально-педагогический университет
|проспект Байдибек-би. ТРЦ “Nauryz Park”
|Ташкентская трасса. Вышка. Мкр Сауле
|ул.Аскарова 23., ТЦ Югсити
|мкр-он Коммунизм
|ул.Рашидова б/н. АО Химфарм
|ул.Тамерлановкое шоссе б/н. рынок автозапчастей Тулпар 2030
|ул.Гагарина б/н. Водонопорка
|ул.Мангельдина уг.ул.Тамерлановское шоссе
|мкрн-4 Агропром. здание 759. Онтустик жарык транзит
|улица Сагынбаева
|остановка Тауке Хана
|мкр-он Коргазын, ул.Мельдикожаева
|район Бекжан базара, ул.Тамерлановское шоссе б/н, угол ул. Сыпырган ата
|район Центрального парка, ул.Туркестанская
|мкр-он Нурсат. ЖК Астана, район новый мечеть
|мкр-он Хамза, ул.Калдаякова
|мкр-он Кызылжар. ул.Аэропортская
|мкр МЖК ул.Джандосова. ТОО Адал
|район Таскен. вышка Kcell
|район Гульжан остановка, проспект Республики