В Шымкенте установили 58 вышек 5G после жалоб на плохой интернет

В Шымкенте продолжается работа по повышению качества интернета и мобильной связи. Только за последние 3 месяца запущены 58 базовых станций 5G, передает OTYRAR.

В начале года такие вышки были установлены всего на 10 локациях города, а потому жалоб на плохой интернет было много. И вот за последние 3 месяца управление цифровизации активизировало работу по улучшению качества связи и интернета. В результате в короткие сроки операторы мобильной связи установили еще 58 базовых станций 5G. Итого на сегодняшний день в Шымкенте установлены 68 вышек, их количество к концу года увеличат до 100.

Специалисты уверены, такие меры могут кардинально улучшить качество интернета во всем городе. Однако зачастую сталкиваются с проблемой радиофобии населения.

«Жители часто жалуются на интернет. Мы разговариваем с операторами мобильной связи, просим их установить базовые подстанции и сталкиваемся с такой проблемой- многие говорят, мол устанавливайте хоть-где, но только не на крыше их домов. Поэтому пользуясь случаем, хочу сказать еще раз, подстанции 5G не вредны для организма человека, уже не раз делали исследования на эту тему и проверяли уровень излучения, который не превышает допустимой нормы», — говорит Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации акимата г. Шымкента.

Итак, улучшение интернета можно заметить на нижеуказанных адресах. В этом списке пока что указаны только 40 локаций (запущенные и недавно установленные вышки).

ул.Рыскулова 36. торговый дом Север ул.Толе би д.11 мкр-он 17. районная котельная №1 пр. Кунаева д.59 пр.Аль-Фараби б/н. Областной казахский музыкальный драматический театр пр.Республики 43. ОАО Шымкент Турист ул.Анарова б/н. ж/д вокзал. ТОО Темир Жолы-Кызмет мкр-он Нурсат. пр. Астана. новый театр ул. Байтурсынова уг. ул. Желтоксан гостиничный комплекс Риксос Хадиша ​проспект Кунаева, 5 ул.Жолдаса Сулейменова. «Центр доктора Орынбаева» мкр-он Нурсат. Байтерекова. Район 3 поликлиники ул.Тыныбаева 4. Район Мега, Гарант Вышка Отырар, Район гостинцы Рамада Центральный стадион ул.Малхарова б/н. ул.Калдаякова 32a. пресс автомат мкр-он. Кайтпас-1 Сайрамский район. с. Жанаталап. ул.Жамбыла ул.Тверская 4. Шымкентский социально-педагогический университет проспект Байдибек-би. ТРЦ “Nauryz Park” Ташкентская трасса. Вышка. Мкр Сауле ул.Аскарова 23., ТЦ Югсити мкр-он Коммунизм ул.Рашидова б/н. АО Химфарм ул.Тамерлановкое шоссе б/н. рынок автозапчастей Тулпар 2030 ул.Гагарина б/н. Водонопорка ул.Мангельдина уг.ул.Тамерлановское шоссе мкрн-4 Агропром. здание 759. Онтустик жарык транзит улица Сагынбаева остановка Тауке Хана мкр-он Коргазын, ул.Мельдикожаева район Бекжан базара, ул.Тамерлановское шоссе б/н, угол ул. Сыпырган ата район Центрального парка, ул.Туркестанская мкр-он Нурсат. ЖК Астана, район новый мечеть мкр-он Хамза, ул.Калдаякова мкр-он Кызылжар. ул.Аэропортская мкр МЖК ул.Джандосова. ТОО Адал район Таскен. вышка Kcell район Гульжан остановка, проспект Республики