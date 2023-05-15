Вне зоны доступа. На полное отсутствие связи жалуются шымкентцы

Без связи живут сотни жителей Шымкента. Горожане, чьи дома расположены недалеко от исправительного учреждения, не могут дозвониться до близких, вызвать скорую или полицию. Связи нет.

«Я инвалид и мне часто нужна помощь врачей. Но, скорую вызвать невозможно, нет связи. Недавно у моей соседки ожог получил ее маленький ребенок. Скорую вызвать не удалось, пришлось везти малыша в детскую больницу на соседской машине. Недавно ко мне в дом залез вор средь бела дня. Он увидел меня и испугавшись убежал. Я даже полицию вызвать не могла. А если бы он на меня напал?», — недоумевает жительница города.

«Мы уже в третий раз собираемся вот так по поводу сотовой связи. Но, руководство учреждения лишь разводит руками. Они поставили заглушки для чего? Что, они не могут навести порядок у себя в учреждении? Пусть заберут у осужденных сотовые телефоны и не вредят обычным гражданам. Смотришь в социальных сетях, у нас в тюрьмах заключенные тик-токерами становятся», — говорит Демеу Раискулов, житель г.Шымкента.

По словам начальника городского департамента уголовно-исполнительной системы Тенизжан Джанибекова, установка устройства для подавления связи – мера необходимая. А так как система новая, то сейчас её настраивают.

«Представитель ТОО «Барыс», он главный поставщик – они нам обещают до середины следующей недели», — говорит Тенизжан Джанибеков, начальник ДУИС г.Шымкента.

Представители компании уверяют, что мощность оборудования рассчитана всего до 150 метров. Менеджер считает, что работу по настройке необходимо вести совместно с представителями сотовых операторов и инспекцией связи.

«Мы сейчас настроим оборудование, сейчас мы сделаем замер полностью по всему учреждению. Я думаю, что вот это время займет буквально до следующей недели», — говорит Алимжан Толманбетов, менеджер ТОО «Барыс».

В акимате пообещали, что уже через неделю проблему исправят и у людей появятся связь и интернет.