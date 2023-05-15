В Шымкенте сократилось число получателей АСП

Сразу на 21,3% сократилось количество получателей адресной социальной помощи в Шымкенте.

Всего за первый квартал текущего года в южном мегаполисе 9,5 тысячам семей оказали государственную соцпомощь. Тогда как за аналогичный период 2022- го АСП было назначено почти 12 тысячам семей. Тенденция к уменьшению проявляется благодаря различным госпрограммам по трудоустройству населения, а также безвозмездной поддержке бизнеса.

К слову, АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума: эту величину называют чертой бедности.

В этом году во 2 квартале установлен порог бедности в размере 70 процентов от прожиточного минимума, то есть 31 908 тенге.

Если доход семьи в 2023 году будет меньше, чем 31 908 тенге в месяц на человека, то такая семья может подать заявление на получение АСП для всех членов этой семьи.

При вычислении среднего дохода семьи не учитываются пособия на детей-инвалидов.

Как подать заявление на АСП?

Для назначения адресной социальной помощи необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Всего в городе есть 5 филиалов ведомства.

Улица Байтерекова, 89

Улица Байтурсынова, 201

Улица Аргынбекова, 243/3

Улица Казыбек Би, 50

Площадь Аль-Фараби, 3/2

Для назначения адресной социальной помощи необходимо предоставить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности (паспорт) гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца, постоянно проживающего в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца), удостоверение кандасов на бумажном носителе либо взамен электронный документ при наличии его в сервисе цифровых документов – для идентификации.

Центр занятости при приеме заявления формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций для получения сведений о заявителе.

В случае отсутствия сведений в информационных системах центром занятости оформляется письменный запрос в соответствующий государственный орган и (или) организацию либо заявитель предоставляет документы на бумажном носителе.

Дополнительно к заявлению от совместно проживающих трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости, прилагается:

заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу;

письменное заявление в произвольной форме одного из родителей или законных представителей лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, о согласии на осуществление трудовой деятельности.

По всем вопросам назначения государственной адресной социальной помощи вы можете обратиться в центр занятости населения по месту жительства.