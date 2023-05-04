Военнослужащих вооруженных сил РК наградили в Шымкенте

В Шымкенте наградили военнослужащих вооруженных сил Республики Казахстан.

Аким мегаполиса вручил благодарственные письма и нагрудные знаки тем офицерам, которые доблестно служили нашей родине и показали себя безупречно. Мероприятие приурочили ко дню защитника отечества.

В Шымкенте отметили день защитника отечества. Аким города Мурат Айтенов поздравил военнослужащих шымкентского гарнизона с наступающим праздником. Глава мегаполиса отметил их заслуги перед городом и верность родине.

«Защита Отечества — долг каждого казахстанца. Мы чтим заслуги наших военнослужащих, которые охраняют мир и спокойствие казахстанцев. Поздравляю вас с наступающим праздником! Пусть над нашей головой всегда будет мирное небо», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

В рамках празднования, 10 военнослужащих наградили медалями за безупречную службу. Эта медаль дается тем, кто посвятил служению родине больше 10 лет жизни. Азиза Каскаралова единственная женщина, которую сегодня представили к награде. Женщина работает ефрейтором, она служит в вооруженных силах страны 15 лет.

«Я очень рада получить сегодня такую награду. Очень приятно. Поздравляю всех своих коллег с наступающим праздником!», — говорит Азиза Каскаралова, ефрейтор.

Еще 8 военнослужащих получили благодарственные письма от акима города.

«Сегодня получил благодарственное письмо, хочу выразить благодарность акимату города Шымкента а также руководству шымкентского гарнизона», — говорит Закиржан Исаев старший офицер отдела воспитательно-идеологической работы войсковой части.

Празднование дня защитника отечества продолжилось концертной программой на воинскую тему. Перед военнослужащими выступили самые известные в мегаполиса танцевальные и музыкальные коллектив.