Всеобщее декларирование проводится в Казахстане

Декларирование проводится для снижения теневой экономики, уровня коррупции и совершенствования социальной политики.

Сегодня на местах идет разъяснительная работа о важности мероприятия. Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента также усилило работу в этом направлении.

Согласно первому этапу всеобщего декларирования, гослужащие лица и их супруги, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республики Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг» предоставляют декларацию с 2021 года.

Негина Кадырбаева, главный специалист управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району:

«1 января 2023 года начался второй этап всеобщего декларирования. Согласно документу, декларацию предоставляют работники государственных учреждений, образования, здравоохранения, культуры, спорта и их супруги. А также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги».

Со следующего года всеобщему декларированию подлежат руководители, учредители юридических лиц и их супруги;индивидуальные предприниматели и их супруги. А уже с 2025 года декларацию будут сдавать все категории граждан

Негина Кадырбаева, главный специалист управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району:

«Хочу пояснить какие формы деклараций физических лиц должны будут сдавать физические лица при всеобщем декларировании?При вхождении в систему декларирования будет представляться декларация об активах и обязательствах (форма 250.00).В последующем, население будет сдавать ежегодно декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00)».

Декларация об активах и обязательствах представляется по месту жительства:в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации; в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации.