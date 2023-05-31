Яндекс Go начал набор на обучение цифровым профессиям для водителей и членов их семей

До 18 июня водители могут подать заявку на бесплатное обучение и сделать первые шаги в цифровой профессии.

Эта возможность будет доступна тем, кто давно выполняет заказы с помощью сервиса и получает хорошие оценки от пользователей.Обучение будет проходить на платформе Яндекс Практикума.

Всего доступно 130 мест — обучение могут пройти как сами водители, выполняющие заказы через сервис, так и члены их семей. Для участия в программе нужно подать заявку и пройти тест, а после — дождаться решения по отбору заявок.

Сейчас мы открываем набор на три курса:

Основы программирование на Python;

Базовый SQL для аналитики и работы с данными;

Создание сайтов на платформе Tilda.

Для обучения достаточно ноутбука или стационарного компьютера со стабильным доступом в интернет. Программа рассчитана так, чтобы обучение занимало 1-2 часа в день. Результат обучения — проект, который можно добавить в портфолио и демонстрировать при первых шагах в новой профессии.

Если водитель хочет пройти курс, достаточно пройти тест. Также можно отдать своё место на курсе члену семьи — в этом случае родственник указывает данные водительского удостоверения и имя водителя, самостоятельно проходит опрос и ожидает решения об отборе на обучение.