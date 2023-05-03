Жители Енбекшинского района не довольны работой руководителей городских управлений

Жители мегаполиса, принимавшие участие в очередном отчетном собрании акима города Мурата Айтенова, раскритиковали чиновников, избегающих встреч с населением.

По их словам, они не имеют тесных отношений с гражданами.

Тапкуль Шоркабай, жительница Енбекшинского района присутствовавшая на отчёте акима города, раскритиковала руководителя управления развития инфраструктуры. По её словам, работы по освещению улицы, запланированные на этот год вновь отложены. Причину отказа никто не объяснил, а попасть на приём к чиновнику невозможно.

«В 5-летнем плане, который вы дали, запланировано освещение улицы Момышулы. Когда я пошла в управление развития инфраструктуры по этому вопросу, там мне сказали: «это 5-летний план, вы должны написать нам для его выполнения написать заявление». Попасть к начальнику этого управления я не могу. Постоянно говорят он на собрании», — обратилась к акиму города жительница Шымкента Тапкуль Шоркабай.

Аким города Мурат Айтенов тут же отреагировал и дал соответствующее поручение руководителю управления развития инфраструктуры.

Часть населения Енбекшинского района, как оказалось, не знает в лицо руководителей управлений. В ходе встречи с акимом города, еще один житель пожаловался, что не может попасть на приём к руководителю уже другого ведомства — городского управления образования Жанат Тажиевой.

«Я вообще ни разу не смог попасть на приём к Тажиевой. Постоянно отсутствует на рабочем месте. Я за 6 лет, несколько раз заходил , но попасть так и не смог»,— говорит житель Шымкента Булат Омаров.

«Не переживайте вы встретитесь с Жанат Тажиевой и она поможет решить проблему.

Я ещё раз обращаюсь к жителям- если руководители управлений отказываются принимать, скажите об этом мне», — сказал аким города Шымкента Мурат Айтенов.

В свою очередь руководитель управления образования заявила, что постоянно находится в контакте с горожанами. Стоит лишь захотеть. По словам Жанат Тажиевой, она активна на всех социальных платформах. Вопросы, возникающие у жителей Шымкента, старается не оставлять без ответа и всегда открыта для населения.

«Я постоянно отвечаю на вопросы населения. Идет личный прием. Я активна в Instagram, в Facebookе. И каждый четверг в прямом эфире отвечаю на вопросы жителей на телеканале Отырар», — заявила руководитель Управления образования города Шымкента Жанат Тажиева.

На отчетном совещании поднимались и вопросы коммунальной инфраструктуры. Жительница Енбекшинского района. Жупаргуль Жанатова пожаловалась на отсутствие ирригационной системы вдоль одой из центральных улиц. И как результат, в период дождей близлежащие улицы превращаются в озёра.

«У нас на улице Ордабека Жамалова необходимо поставить лоток. На этой улице расположены университет, тойхана, есть разные кафе. Улица такая хорошая, но нужен ирригационный лоток», — говорит жительница Шымкента Жупаргуль Жанатова.

По словам чиновников, на эту улицу уже выделены средства для установки ирригационной системы. В настоящее время определяется подрядная организация.