107 домов снесут в Шымкенте до 2029 года

В Шымкенте стартовала программа реновации ветхого и аварийного жилья. Пока что в списке значатся 107 домов. Их местные власти планируют снести в течение 6 лет, передает OTYRAR.

Программа реновации подразумевает снос старых домов и возведение на их месте новых ЖК. То есть по сути, двух-трехэтажки 1950-60-х годов постройки заменят многоэтажные дома. Об этом рассказали в социально-предпринимательской корпорации Шымкента.

«Пока что у нас в списке 107 домов, их по плану должны снести до 2029 года. В этом году планируем снести 6 домов. Ведутся переговоры с инвесторами. Вот этот дом скорее всего в сентябре уже пойдет под снос. Здесь хочу отметить, что сносить дома будут только с согласия собственников. Позже они вернутся уже вы новый дом», — говорит Руслан Серикбаев, директор департамента строительства и сопровождения проектов.

Интервью о сносе домов начинается на 19-ой минуте выпуска.

По правилам программы реновации, собственникам, чьи дома уйдут под снос, будут выплачивать съемное жилье на время строительства. Специалисты говорят, на снос малоэтажки и строительство нового дома уйдет в среднем год-полтора. После жильцы возвращаются уже в совершенно новый дом.

«Инвестор находит квартиру и оплачивает ее на протяжении срока. Но, смотрите, здесь есть такой момент, в старых домах могут быть 1-комн площадью 20 квдратных метров, в новых домах такого уже не будет. И к примеру если в новом доме будет 1 комнатная 30 кв. метров, надо будет доплачивать разницу, это обговаривается с инвестором. Если к примеру, этим людям есть где жить у родных или есть другое жилье, то вот эту сумму, которую инвестор закладывает на временное жилье собвтенника, он может получить сразу, где-то 1 млн 200, или же оплатить этой же суммой разницу по площади квартиры«, — говорит Руслан Серикбаев.

А еще, как отметил специалист СПК, в программу реновации могут попасть и самовыдвиженцы. То есть собственники старых домов, которые не вошли в список ветхого и аварийного жилья, тоже могут попытать удачу.

«Они сначала делают общее собрание, подписывается протокол согласия, делают техобследование своего дома, и уже обращаются либо к нам в СПК или в управление жилья. Потом уже согласно техобследованию, можно будет включать в программу реновации», — подытожил Руслан Серикбаев.

Первой ласточкой в запуске программы реновации станет дом на улице Толе би 37. На его месте построят 3 блока 9-этажек. По словам, специалистов, подрядчики проходят тщательный отбор, компании проверяют на финансовую стабильность. Между собственниками жилья специалистами СПК и строительной компанией составляется трехсторонний договор. В случае форс-мажора, гарантом в лице государства является СПК Шымкент.

К слову, первые результаты программы можно будет увидеть в ближайшие 12-18 месяцев. Программа реновации решит сразу несколько задач: улучшит жилищные условия горожан и улучшит архитектурный облик города.