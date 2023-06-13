170 миллионов деревьев посадят в Туркестанской области

Таким образом, до 2025 года в регионе озеленят полупустынные районы, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24».

Один из таких – Созакский. Его уже называют экологической зоной. В прошлом году там создали зелёный пояс, где прижились десятки тысяч молодых деревьев и кустарников. Ещё 18 тысяч саженцев высадили минувшей весной. Специалисты говорят, в полупустыне лучше всего растут устойчивые к жаркому климату растения, которые в будущем улучшат экологическую ситуацию в области.

По обе стороны автодороги «Шолаккорган – Туркестан» расцветает зелёный пояс. Каждый год здесь высаживают тысячи саженцев. Только прошлой весной здесь прижились 2,5 тысячи деревьев породы «Вяз». Он больше всего радует местных жителей.

«Наш Созакский район, как и село Шолаккорган, относится к экологической зоне. Поэтому озеленять его нужно непременно. Сейчас, когда зарождается зеленый пояс, важно уделить внимание этому благому делу. Будущее поколение будет сердечно благодарить нас за это», — говорит Жумагул Жолдыбайулы, житель села Шолаккорган.

В условиях полупустыни выживают немногие растения. Поэтому предпочтение в период посадки отдаётся пустынным породам кустарников и деревьев. Для эффектного роста здесь используют капельное орошение, а чтобы молодые саженцы не погубил домашний скот, их огораживают по всему периметру.

«Следующей осенью мы продолжим посадку зеленых насаждений. Надеюсь, саженцы приспособятся к нашим нелегким условиям. Их достаточно поливать раз в неделю или раз в 3 дня при капельном поливе. За счет своей выносливости, такие растения приживаются стопроцентно», — говорит Ербол Аманов, заместитель руководителя отдела ЖКХ Созакского района.

Глава государства поручил до 2025 года высадить в Казахстане 2 миллиарда деревьев и кустарников. На долю Туркестанской области пришлось 170 миллионов саженцев, которые озеленят собой больше ста тысяч гектаров полупустынных земель.

«В 2021 и 2022 году в районе высадили больше 450 тысяч саженцев. Удалось озеленить свыше 30 тысяч гектаров пустынных территорий. До конца этого года мы планируем покрыть зеленым фондом еще 20 тысяч гектаров площади», — говорит Кайрат Абдуалиев, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

Вместе с этим программа озеленения охватит и 900 населенных пунктов. В ближайшие 3 года там намерены высадить четыре миллиона молодых деревьев и кустарников.