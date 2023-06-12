Акимат Шымкента почтил память погибших минутой молчания

Акимат Шымкента начал рабочий день с минуты молчания. Кадры опубликовала пресс-служба акима Мурата Айтенова.

Все руководители управлений, заместители во глава с Муратом Айтеновым перед началом рабочего дня почтили память погибших в лесных пожарах работников.

Также в городе приспущены все госфлаги на площадях и в зданиях госорганов. Сегодня вся страна скорбит по 14 жертвам, сгоревших заживо на территории пылающего резервата.

Напомним, в области Абай бушует пожар, его по прогнозам будут тушить еще пару дней. Ситуацию усугубляет порывистый ветер. Жителей близлежащий сел уже эвакуировали.