Арычную систему в Шымкенте восстановят

В Шымкенте восстановят арычную систему, проект разделили в 4 этапа. Первый уже реализуется. Обещают обновить 300 км арычной системы.

Микроклимат Шымкента будут постепенно улучшать, говорит инженер Ербол Бесбаев. Чтобы уменьшить потери воды и не дать деревьям засохнуть в жару, необходимо модернизировать около трёхсот километров арычной системы.

«Вода по двум канал потихоньку уже запущена. Эта вода через весь город по арыкам придет до проспекта Таукехана, а дальше уже разойдется по Туркестанской и другим улицам и уйдет в Кошкар ату. Второй этап, это новый сектор, там проведут ремонт и будет возможность пустить воду в тех местах. Все работы надеемся завершить до 2027 года», — говорит Ербол Бесбаев, директор РГКП «Казсушар» г. Шымкента.

Главный природоохранник Шымкента Ержан Жолдасов уверяет, при этом дефицита воды для аграриев мегаполиса не будет. Они продолжат поливать сельхознаделы из 27 каналов.

«К нам поступило задание от акимата- улучшить микроклимат Шымкента. Именно посредством арычной системы и ее обновления, всё должно получиться. У нас погода жаркая. Наша задача следить за зелеными насаждениями нашего города», — говорит Ербол Бесбаев, директор РГКП «Казсушар» г. Шымкента.

Проект обещают при возможности реализовать раньше, так как работы находятся на личном контроле у акима Шымкента.