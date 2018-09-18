Руководитель инспекции транспортного контроля по Кызылординской области Ержан Жолдасов назначен руководителем этой структуры в городе Шымкент.

Аким области Крымбек Кушербаев поздравил назначенца, пожелал ему успехов на новой должности.

«За время работы в Кызылординской области Ержан Жаксылыкович проявил себя грамотным организатором, знающим и ответственным специалистом, идущим в ногу со временем руководителем. Под его непосредственным руководством уменьшилось число большегрузных автомобилей, наносящих повреждения дорогам, предложен альтернативный вид автомобилей. В результате увеличилось число перевозимых железнодорожным транспортом инертных материалов», — отметил К. Кушербаев.

За вклад в социально-экономическое развитие региона Е. Жолдасов награжден Почетной грамотой области.