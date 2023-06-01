Бэби-бум в Казахстане: Хватит ли на всех жилья

Темпы строительства жилья в Казахстане не поспевают за рождаемостью. За последние три года в стране родились больше миллиона детей.

Всех их нужно будет обеспечить крышей над головой. При этом уровень обеспеченности жильем в стране все еще остается на низком уровне, даже если сравнивать со странами содружества. Люди не могут приобрести дома и квартиры из-за их дороговизны и нехватки средств.

«Стоимость жилья высокая, а уровень доходов сравнительно не растет, инфляция у нас опережает, и в среднем уровень жизни значительно ухудшился со времен пандемии. И еще существенный момент то, что влияние оказывает, это дорогие кредитные ресурсы, высокая базовая ставка не дает населению приобрести на коммерческой основе», — говорит Арман Байганов, экономист.

Именно поэтому специалисты советуют начать копить на жилье для своих детей как можно раньше. Открыть детский депозит можно с самого рождения малыша.

«Если у кого то дети сейчас подросткового возраста, то там годам к 20, когда он окончит университет, колледж, он может оформить займ, который не будет обременять его бюджет семейный», — говорит Даурен Саудабаев, директор шымкентского филиала АО «Отбасы банк».

А уже в следующем году в правительстве планируют запустить программу «Нацфонд — детям». На счет каждого несовершеннолетнего казахстанца ежегодно будут поступать деньги от дохода национального фонда, в среднем около 150 долларов.

В правительстве предполагают, что если ребенок родится в этом или следующем году, то до 18 лет на его счету может накопиться порядка 3 тысяч долларов. Их уже совершеннолетние казахстанцы смогут потратить на частичное погашение первоначального взноса, чтобы обзавестись крышей над головой. Правда, какие цены на жилье будут через 18 лет, неизвестно, прогнозировать это не могут даже эксперты.