Біз біргеміз? Об экс-чиновниках, погибших лесниках и Лиге чемпионов

12 июня объявлено в Казахстане днем траура по погибшим в Абайской области. Страна оплакивает 14 мирных жителей — работников лесхоза, погибших при исполнении служебного долга.

Однако в Сети снова появляются видео местных жителей с места событий: пожары еще не локализованы. Появилось также сообщение о пропаже еще одного лесничего, что наводит на тревожные мысли: битва со стихией еще не закончена.

Кадры с президентом Токаевым, выступившим перед семьями погибших лесничих, облетели весь Казнет, не оставив неравнодушным никого.

Глава республики отменил запланированную поездку во Вьетнам: внешняя политика подождет, со внутренними бы проблемами разобраться. Полетел с должности министр Ильин, аким области получил выговор, а эмпатичная министр экологии Зульфия Сулейменова едва сдерживала слезы на встрече с родственниками погибших.

Начато расследование причин пожара, назначена комиссия, но достаточно ли этих шагов для предотвращения подобных катастроф в будущем? Не прошлой ли осенью бушевали пожары в Костанайской области, уничтожившие 43 тысячи гектаров леса?

Почему эта трагедия не заставила ответственные лица инициировать повсеместные проверки лесных хозяйств? Сколько нужно еще несчастий, чтобы местные исполнительные, надзорные и прочие органы взялись за тотальную чистку своих авгиевых конюшен?

«Біз біргеміз!» — гласят картинки в Инстаграм, которыми делятся в историях пользователи. Больно, но факт: этот лозунг объединяет казахстанцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы были «вместе» с замерзающим Экибастузом, в затопленном Мактаарале, в дни Кантара, в пандемию… Волонтеры и простые граждане правдами и неправдами помогали попавшим в беду по традиции «асар» — как завещали предки.

Дегенмен, біз расында да біргеміз бе? Или в сострадании и сочувствии простому народу были замечены только сам президент и вот теперь госпожа министр? Что до остальных государственных мужей, быть может им стыдно проявлять свои чувства?

Мамину и Джаксыбекову-то наверняка недосуг: в дни пожара бывший премьер-министр и экс-госсоветник смотрели финал ЛЧ на стамбульском стадионе. Бог им судья, наверное, права пословица гласящая: «с глаз долой — из сердца вон». Но как проверить на эмпатию нынешних государственных управленцев? Им точно не все равно? Они-то с нами?

«Что за отношение к работе?!» – сказал президент на встрече с оперштабом в Абайской области. Эх, Касым-Жомарт Кемелевич, подобные «бестолковые» люди наводнили абсолютно все места, подпитываемые из бюджетной кормушки. А почему бы и да? Купить себе «Порше», а в госзакупках прописать его как «асфальт». А что до того, что и дороги-то не будет, по которой на этом порше ездить, так это ничего.

Авось, вы с визитом соберетесь, тогда и проложат дороги в потемкинских деревнях.