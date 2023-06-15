Больше 80 млн тенге вложили в финансовую пирамиду шымкентцы

Финансовая пирамида Chia Tai Tianging Group оставила шымкентцев без денег.

На этот раз мошенники использовали бренд популярной китайской компании. Организаторы обещали доверчивым жителям сказочные доходы и прибыльные дивиденты.

В сети аферистов попались около 40 шымкентцев, они в течении года вложили 83 млн тенге. Подозреваемый в организации финпирамиды задержан, заведено уголовное дело. В агентстве финмониторинга личность обвиняемого не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится Департаментом АФМ по г.Шымкент. В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества»,-говорится в сообщении.

Жертв финпирамиды может быть больше. Не все пострадавшие обратились с заявлением. Тех, кто уже попался на уловку мошенников, могут сообщить об афере.

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