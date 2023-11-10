Как отличить пирамиду от инвесткомпании рассказали эксперты

Как минимум 3000 казахстанцев пострадали от действий очередной финансовой пирамиды.

Мошенники зарегистрировали свою деятельность под видом компании, которая известна внедрением возобновляемых источников энергии. Уголовные дела завели в 10 регионах страны. Вкладчикам предлагали ежедневные проценты от их денег. Сумму вознаграждения обещали до 3 тысяч % годовых.

«Касательно дохода который обещала данная псевдо инвесткомпания он варьировался от 20-40 до 3000 процентов 04, 48 там нужно было приобретать кое какие товары энергетического плана с определенной стоимостью и оплачивая эти товары, оплата стоимость этих товаров являлась взносом 06,10 и нужно было определенную сумму от первоначального взноса собрать для вывода этих средств», — говорит Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК .

Больше половины пострадавших уже заявили об ущербе в 260 миллионов тенге. По словам экспертов, перед тем как вкладывать деньги стоит проверить, есть ли у компании лицензия, а также нет ли фирмы в черном списке агентства по финмониторингу. Не стоит верить в сверхприбыль и обещания точной доходности. Даже официальные, лицензированные инвесткомпании никогда не гарантируют прибыль.

«Человек сам рискует, когда он инвестирует. Те же облигации особенно микрофинансовых организаций, там ставка 20-25%, это реально действующие компании, но там тоже рискуешь. Она не обеспечена как депозит, банков второго уровня, но доходность выше», — говорит Арман Байганов, экономист.

Организаторы финансовых пирамид, думая что останутся безнаказанными, зачастую находятся за рубежом. Но их депортируют для того чтобы судить в нашей стране. За создание пирамиды в Казахстане грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Вот только вкладчикам от этого не легче, ведь деньги им зачастую не возвращают.

«Полиция наша не привыкла работать в интересах потерпевших, чтобы досконально выскребать все деньги потерпевших, которые были сворованы. Когда нужно, это можно все в несколько дней получать, у нас между прокуратурами договоренности, в целом между государствами соглашения ратифицированы», — говорит Сергей Уткин, юрист.

При работе с реальными инвесткомпаниями, эксперты советуют не вкладываться в одну «корзину», а выбрать несколько, но перед этим проверить их отчеты и доходность. В таком случае вероятность, что дела у какой-то из выбранных компаний пойдут вверх, выше. При этом главное правило инвестирования, говорят специалисты, не брать кредиты, а рассчитывать только на имеющиеся у вас средства.