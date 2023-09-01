1300 казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид

Казахстанцы все чаще становятся жертвами финансовых пирамид. За 7 месяцев этого года от деятельности таких компаний пострадали 1300 человек, в три раза больше чем за такой же период прошлого года. Больше всего среди пострадавших — женщины, на удочку мошенников также ведутся несовершеннолетние и пенсионеры.

Общая сумма ущерба составила 7 миллиардов 900 миллионов тенге. Чаще всего людей обманывают в крупных мегаполисах. В антилидерах — Алматы, где зарегистрировали 9 подобных правонарушений, а также Астана, Восточно-Казахстанская и Жетысуская области. Там зафиксировано по 7 фактов. На создании и руководстве финансовой пирамидой по итогам семи месяцев попались 82 человека.

За 7 месяцев правоохранители зарегистрировали 69 уголовных дел по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой». По словам полицейских, создатели таких компаний могут быть зарегистрированы в юстиции и даже предоставлять своих вкладчикам договоры с лояльными условиями. Первые вкладчики обычно действительно получают прибыль. Правда, когда пирамида «прогорит», а это судя по практике, рано или поздно произойдет, вернуть средства будет практически невозможно. И все из-за желания быстро обогатиться.

«Самый большой годовой доход, если вкладываете в банк деньги это 15%, а они такую выгоду делают, что если положишь миллион, за какой-то месяц получишь миллион пятьсот. Этому верить нельзя, это все ложь», — говорит Умирбек Бекбердиев, начальник следственного управления ДП г. Шымкента.

За создание и руководство финпирамидой, по разным пунктам, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Наказание ждет и блогеров, которые рекламируют их услуги. Общественник Евгений Яворский уверен, практика ужесточения наказания в этом случае не работает. Нужно повышать финансовую грамотность населения.

«Если вы не разбираетесь в каком-то вопросе — нельзя туда нырять. Чтобы получить какие-то деньги нужно знать куда ты их вкладываешь, учиться финансовой грамотности. Если вы сами не понимаете, не вкладывайте деньги», — говорит Евгений Яворский.

Финансовые пирамиды часто гарантируют высокий доход без рисков. Они просят привлекать других вкладчиков и это еще один признак того, что вы вкладываетесь в сомнительную компанию. У них, зачастую, отсутствует подтверждение инвестиций. Кроме того, агентство по финансовому мониторингу опубликовало список финансовых пирамид. На сайте агентства можно посмотреть, каким компаниям лучше не доверять чтобы не потерять свои деньги.