Больше 12 миллиардов тенге отдали казахстанцы в финансовые пирамиды

Вложились и «прогорели». Больше 12 миллиардов тенге потеряли казахстанцы в финансовых пирамидах.

Это почти в три раза больше, чем годом ранее. За девять месяцев этого года в АФМ зарегистрировали 59 дел уголовных дел по фактам создания финпирамид. Больше 4 тысяч казахстанцев потеряли в них свои деньги. Пирамиды часто пытаются прикрыть, называя их инвестиционными компаниями, где зачастую торгуют криптовалютой. Некоторые маскируются как сетевой маркетинг. Третьи учат нумерологии или основам бизнеса. Но везде выкачивают деньги. Специалисты говорят, на самом деле распознать мошенников просто.

«Если вам обещают баснословные проценты это финпирамида, если вы должны привести за собой еще несколько человек, которые также должны внести какой-то первоначальный взнос и оплачивать членские взносы, это финпирамида. Если вы не видите этих компаний в списках АРФР зарегистрированных и которые имеют разрешение на привлечение средств граждан, скорее всего, здесь тоже надо будет насторожиться», — говорит Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

По словам психологов, финансовые пирамиды расчитаны на финансово неграмотных людей, которые хотят быстро разбогатеть при минимальных вложениях.

«Вторая категория люди, которые не верят в свои силы. Ведь для достижения финансового успеха необходимо время, усилия и дисциплина, если этих качеств нет, но человек падок к легким деньгам», — говорит Анастасия Утинанс, психолог.

Чтобы не прогореть, лучше выбирать проверенные методы преувеличить свои доходы. Самый безопасный способ — депозиты, правда на них особо много не заработаешь, они покрывают лишь уровень инфляции. По словам экономистов, лучше вкладывать в облигации проверенных компаний, или обратиться к официальным финансовым консультантам, которые научат работать с фондовыми рынками.

«Там необходимы более углубленные знания, но там можно обратиться тоже в инвестиционные компании, они тоже посоветуют. Но точных никто не гарантирует, там тоже есть риски, как в мире экономика растет так это и на них отражается», — говорит Арман Байганов, экономист.

Проверить нет ли у компании, которая предлагает заработать, признаков финансовой пирамиды, можно с помощью телеграм-бота АФМ Baiqa, piramida!. Куда можно вставить ссылку на сайт или социальные сети компании и специалисты ведомства ее проверят. Эксперты говорят, самый лучший способ приумножить доходы — вложиться в себя и купить курсы по повышению профессиональных навыков.