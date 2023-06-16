Девочку-подростка избили в Кентау

Очередная драка между несовершеннолетними произошла в Кентау. На этот раз потасовку устроили девочки.

Видео с ссадинами, побоями и синяками опубликовала в социальных сетях мать пострадавшей. Она утверждает, ее дочь жестоко избили три сверстницы.

Мать девочки пребывает в шоке, она просит разобраться и наказать обидчиков дочери. По данным правоохранителей, словесный конфликт между девочками, переросший в драку, произошел в Кентау. Все участницы инцидента установлены.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«16 июня в отдел полиции города Кентау поступило сообщение о том, что в больницу доставлена несовершеннолетняя девушка с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрировали в отдел полиции Кентау. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка. Все обстоятельства произошедшего выясняются».