Казахстанский фильм показывают на уроках в заграницей

В Шымкент приехали звезды кино. Для жителей и гостей города представили кинокартину «Тюльпан» Сергея Дворцевого.

Художественной ленте в этом году исполняется 15 лет. По признанию режиссера, главная цель – снова привлечь внимание к этой картине, которая не просто является визитной карточкой отечественного кинематографа. Этот фильм – общая радость: за кино, Казахстан, людей и красоту нашей казахстанской земли.

К слову, мало кто знает, что в некоторых странах «Тюльпан» был рекомендован к показу в школах.

Эту картину, завоевывавшую множество призов на крупнейших кинофестивалях мира, называют визитной карточкой казахстанского кино. Идея отснять «Тюльпан» пришла известному режиссеру Сергею Дворцевому. Премьера картины состоялась в две тысячи восьмом году, на фестивале «Евразия». Спустя 15 лет картина не оставляет равнодушными зрителей. Режиссер рассказывает, чтобы вжиться в роль, актеры почти месяц в степи, чтобы как можно больше понять жизнь на селе.

«Чтобы снять фильм, актерам пришлось жить в степи, в одной юрте больше месяца. Они пасли баранов, готовили там. Только после мы начали съемки. Все отработали классно, все актеры молодцы. Сегодня наш фильм смотрит молодежь, это моя главная победа», — говорит Сергей Дворцевой режиссер.

Фильм про молодого моряка, который вернулся в аул к сестре и мечтает быть чабаном. И он им станет! Но вот загвоздка: для того, чтобы получить отару, ему надо обязательно жениться. А подходящая девушка во всей округе, на много километров — одна. Но зато какая. И зовут ее Тюльпан… Главную женскую роль исполнила Самал Еслямова, это была первая картина 19-летней студентки. Съемки фильма проходили в тогда еще Южно-Казахстанской области, и тогда она впервые уехала из дома в Петропавловске на долгое время

«Сложно было работать в этом проекте, это было на самом деле испытание. Мы должны были прожить жизнь на селе. Я сама выросла в ауле, но там условия были другие. А главное было сложно это передать зрителю», — говорит Самал Еслямова актриса.

Фильм можно посмотреть на разных площадках интернета.