Главный фонтан Шымкента засверкал сотнями огней

В самом сердце Шымкента, на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Бауыржана Момышулы, ожил один из самых узнаваемых символов города — фонтан в форме тюльпана. Благодаря новой системе подсветки, его лепестки вечером озаряются сотнями огней, создавая завораживающие узоры.

Эта светомузыкальная конструкция высотой 10 метров — не просто фонтан, а самый высокий и технологичный объект такого рода в городе. Центральная часть выполнена в виде гигантского тюльпана, собранного из панелей, цвет которых плавно переходит от фиолетового к алому в такт музыкальному сопровождению. Водные струи, поднимаясь дугой и мягко опускаясь вниз, образуют сверкающий купол, подсвеченный разнообразными оттенками.

Фонтан уже стал любимым местом как для горожан, так и для туристов: вечерняя площадь превращается в открытую фотозону, где можно насладиться красотой игры света и воды.

По словам представителей акимата, обновлённая подсветка стала настоящим подарком для города от бизнесменов, которые самостоятельно профинансировали эту модернизацию, сделав символ Шымкента ещё более ярким и запоминающимся.

Стоит напомнить, что нынешний тюльпан установлен в 2010 году на месте старого фонтана, символизировавшего хлопок более 20 лет, и был заменён в честь Дня города.