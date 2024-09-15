Овощи на зиму

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Нам кажется, что еще совсем лето, и о заготовке овощей на зиму думать рано. На самом же деле сейчас самое время озаботиться этим делом вплотную: подготовить погреб или место в сарае, присмотреться к овощам на базаре или на собственном огороде и выбрать те, что подойдут для долгого хранения. Учтите, что далеко не всякий осенний урожай сможет без труда пролежать в хранилище всю зиму.

«Дом» для овощей

Если в вашем доме, гараже или квартире есть погреб, вам повезло: свежие овощи даже зимой будут под рукой. Особенно, если это урожай с вашего участка, без лишних удобрений, проверенных сортов, выращенный для собственной семьи. Но и базарные овощи сгодятся, только выбирать их нужно более тщательно. А как, мы сейчас научим!

Сначала приведем в порядок погреб или подвал.

Прежде всего необходимо прибраться: вымести оставшийся мусор, удалить со стен паутину, хорошенько продезинфицировать и проветрить.

Не забудьте просушить и защитить от плесени и гнили деревянные полки в погребе, обработав их медным купоросом (готовим раствор из 6 литров воды и 600 граммов купороса). Стены погреба, если есть такая возможность, побелите известкой, приготовленной из 2 кг извести, разведенных в 6 литрах воды. Если где-то в погребе вы все же обнаружили плесень, то протрите ее 40%-ным формалином (проверенный способ).

Для каждого овоща подготовьте особые условия, если их не соблюдать, то урожай вянет и сохнет, гниет, плесневеет и вообще теряет полезные витамины.

Учтите, что самые полезные овощи и фрукты – местные, как говорится, отечественные, а не привезенные из дальних стран.

Картофель

Самый популярный овощ, без которого не обходится ни одна семья. Именно он занимает большую часть любого хранилища. Но чтобы сохранить картофель на протяжении всей зимы, надо постараться.

Прежде всего картошку нужно правильно выбрать. Смотрите, чтобы клубни были ровными и крепкими, не вялыми. Без зеленых пятен, которые образуются, если картофель хранится на свету (это яд соланин – такую картошку есть категорически нельзя). Покупать овощ лучше попозже, когда дни будут уже прохладные, но еще сухие.

Перед тем, как убрать картофель на хранение, хорошенько просушите его, подержав несколько дней на открытой, затемненной, хорошо проветриваемой площадке, например, под навесом.

После просушки обязательно отсортируйте картофель, отбрасывая все больные и поврежденные клубни. А такие обязательно будут, особенно если вы покупали корнеплоды на оптовке в больших мешках и сетках. Больные экземпляры очень быстро могут заразить здоровые, и пропадет весь ваш запас.

Идеальное место для хранения картошки – защищенное от света, с холодным (с температурой около +2…+3°С) и влажным воздухом. Хранить клубни лучше всего не в большой куче прямо на земле, а в специальных контейнерах или ящиках, в стенках которых есть небольшие отверстия для доступа воздуха, на помосте высотой около 15 см и не вплотную к стенам.

Чтобы клубни не гнили, их можно слегка пересыпать опилками или здоровыми опавшими листьями.

Морковь

Для длительного хранения необходимо выбирать морковь средних и поздних сортов. Прежде чем убрать ее на хранение, следует удалить ботву, срезав ее вровень с головкой, и слегка просушить на солнышке.

Самые благоприятные условия для хранения моркови те же, что и у картофеля: температура – +1…+2°C и 85-90% – влажность воздуха. Держать ее тоже лучше в специальных деревянных ящиках, пересыпав опилками или песком.

Существует хороший способ длительного хранения моркови – в глине. Он эффективный, но немного трудоемкий. Глину разводят с водой до густоты сметаны, в эту болтушку окунают корнеплоды, немного подсушивают и складывают на хранение. Глина консервирует морковь, благодаря чему корнеплоды легко сохраняются до следующего урожая, не теряя своих вкусовых качеств и внешнего вида.

Еще один замечательный способ – хранить урожай моркови в земле на собственном участке. Он подойдет, если зимы не очень холодные, а почва глубоко не промерзает. При этом способе морковь не выкапывают, при первых легких заморозках грядки хорошо мульчируют, а поверх насыпают 5-10 см земли. Таким образом, морковь сохранится свежей до самой весны.

Свекла

Свекла хранится в тех же температурных условиях, что и картофель с морковью.

Прежде чем убрать ее на хранение, плоды необходимо тщательно очистить от остатков почвы. Нельзя очищать свеклу ножом или ударами одна об другую. Острые предметы и удары могут повредить кожицу корнеплодов. Даже если такое повреждение сразу будет незаметно, свекла не сможет долго храниться. Затем нужно удалить ботву, оставив лишь небольшие (2-3 см) черешки. Очистив корнеплоды от остатков почвы, просушите их дня два в тени на ветру.

Держать свеклу лучше в неплотно закрытых деревянных ящиках, емкость которых не должна превышать 20 кг. Отлично сохраняется свекла, если пересыпать ее смесью песка и мела либо сухой гашеной извести. Так вы создадите в ящиках щелочную среду, которая будет препятствовать развитию нежелательной микрофлоры.

Единственное условие, что перед употреблением эту свеклу необходимо мыть более тщательно, чем обычно. Для приготовления засыпки смешайте 200 граммов толченого мела (сухой извести) с 10 кг песка.

Капуста

Для зимнего употребления лучше предпочесть капусту среднепоздних либо поздних сортов. С ее заготовкой можно не спешить, вплоть до значительного похолодания. Агрономы выяснили, что лучше всего сохраняется капуста, собранная в период, когда температура воздуха равна 0…+5°С. Объясняется это тем, что именно при таких температурах в головках капусты замедляется процесс «дыхания».

Перед тем, как убрать кочаны капусты на хранение в прохладный погреб, их необходимо отсортировать, отбирая только плотные и сухие. Кочаны с механическими повреждениями и признаками болезней для хранения в погребе не годятся, они могут повредить весь урожай, даже если пролежат рядом со здоровыми всего несколько дней. Такие экземпляры можно тщательно очистить и засолить.

Хранят капусту на стеллажах, уложив ее головка к головке, корнями вверх, или просто подвешенной за корни к потолку.

Лук

Самый неприхотливый овощ для хранения. Лук прекрасно переживает зиму даже в обычной квартире, в сухом и не очень жарком месте.

После уборки лук необходимо просушить на открытом месте несколько дней. Затем сложить в проветриваемые ящики или сетки, обеспечив хорошую вентиляцию. Отлично хранится лук в небольших тканевых мешочках и обыкновенных капроновых колготках, подвешенных к потолку незамерзающего сарая или чердака.

Яна Котт