«Ручной тормоз был поставлен уже после ДТП»: брифинг в Шымкенте

Сегодня в Шымкенте с участием представителей автопарка и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог прошел брифинг.

Как сообщили на месте, сбивший 6 человек автобус не был поставлен на ручной тормоз. Водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Просмотрев видеозаписи стало известно, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.

Как утверждают транспортники, автобус был технически исправен.

Мухтар Коканбаев, руководитель профильного ведомства сказал, что причина трагедии- человеческий фактор. Теперь требования к транспортным компаниям будут ужосточены. Всем руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей автобусов.