Количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло

Еще один человек скончался от наезда автобуса без управления в Шымкенте, передает OTYRAR.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия от полученных травм погибла еще 14-летняя девочка. Таким образом количество жертв возросло до 5. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Шымкента.

Еще 18-летняя девушка находится в Горосдкой клинической больнице. Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.

Напомним, вчера, 8 апреля, на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. Трое скончались на месте, еще двое в больнице, выжила 1 девушка, сейчас она под пристальным наблюдением врачей.