Общественный совет обсудил исполнение городского бюджета

В Шымкенте прошло заседание общественного совета, на котором обсудили вопрос исполнения городского бюджета в 2022 году. Объем составил 603 млрд тенге.

Работа, проделанная в каждой отрасли, направленная на развитие города, находится в поле зрения жителей. Есть и неосвоенные средства.

В общественном совете Шымкента призывают чиновников целенаправленно расходовать бюджетные деньги. По заявлению городского руководителя управления финансов, объем валового притока за прошлый год достиг — 3 триллиона 165 миллиардов тенге. Произошло это на доходах в промышленности, розничной торговле, недвижимости, химической и фармацевтической отрасли и привлеченных в мегаполис инвестиций.

В сфере благоустройства освоены 28 миллиардов тенге. В дорожной отрасли — 10 миллиардов, включая капитальный ремонт трех крупных улиц и средний ремонт 164.

Больше 11 миллиардов тенге остались не освоены, основную причину остатка в управлении связывают с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ.

Руслан Бактыбаев, руководитель управления финансов г. Шымкента:

«В строительной сфере не освоены 130 миллионов тенге, из-за не предоставления объема работ. По управлению жилья — 86 миллионов, выделенные из нацфонда на покупку жилья. Заявленный конкурс на покупку 12-ти квартир по госзакупкам, не прошел. По итогам года: свободный остаток 11 миллиардов 950 миллионов тенге.

Из них 1 миллиард был возвращён в республиканский бюджет, оставшиеся 10 миллиардов 926 миллионов тенге, решением маслихата, перенаправлены на нужды города».

В прошлом году на сферу культуры выделили 11 миллиардов тенге. На развитие

спорта, в том числе и массового — свыше 19-ти миллиардов. Общественники сходятся во мнении, что финансирование футбольной команды «Ордабасы» надо пересмотреть. Приводят сравнение с международной практикой.

Абдулла Ахметов, член общественного совета г. Шымкента:

«Сравните финансирование «Манчестер Юнайтид» и нашу футбольную команду «Ордабасы». 2 миллиарда тенге. Это — не мало? Надо этот вопрос обсудить. Положительные результаты можно ожидать, когда есть хорошие вложения».

Руководитель финансового управления поддерживает предложение. Говорит, что финансирование спорта не достаточное. Зачастую помощь оказывают неравнодушные предприниматели.

Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления спорта г. Шымкента:

«В следующем году в Париже пройдет Олимпиада. В этом году будут разыгрываться лицензии и пройдут Азиатские игры, чемпионаты. На подготовку просим выделить из бюджета 5 миллиардов 200 миллионов тенге. На тренировочные сборы, на выезды и участие в международных соревнованиях».

В прошлом году на социальную сферу было направлено 25 миллиардов тенге, на здравоохранение – почти 10 миллиардов. Из 177 детских игровых, спортивных площадок, возведённых на территории города, 49 построены в рамках проекта «Народный бюджет».