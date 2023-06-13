Памятка для родителей по детским лагерям

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля поделились памяткой по детским оздоровительным лагерям.

— При выборе лагеря ознакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах города Шымкент;

— Ознакомиться с санитарными нормами для оздоровительных организаций;

— Положить в сумку всю необходимую одежду, носки, куртку, кепку или шляпу, закрытую обувь (кеды) сандалики, чтобы ребенок не переохладился и не перегрелся;

— Не давать в дорогу скоропортящиеся продукты, а именно из мяса, рыбы, пирожные с кремом, сладкие газированные напитки, ягоды, бахчевые;

— Перед выездом в лагерь проверить, нет ли у вашего ребенка внешних проявлений заболеваний простуды, кожных высыпаний, а также спросить, как он себя чувствует, есть ли у ребенка жалобы;

— Необходимо объяснить ребенку правила соблюдения личной гигиены.

К слову, на досуг школьников, а именно на работу детских лагерей, из бюджета в этом году выделили 308,5 млн тенге. Детям из малообеспеченных семей и сиротам предоставили бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря за городом. Первую смену открыли в первых числах июня.