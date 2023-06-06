Пожар возле рынка «Автонур» случился в Шымкенте

Днем 6 июня на пульт «101» поступило сообщение о возгорании трансформатора и бутика на Темирлановском шоссе района Туран возле остановки «Автонур».

Прибывшие на место вызова пожарные подразделения установили, что произошло возгорание трансформатора и бутика. В результате быстрого профессионального реагирования пожарных пожар был локализован в 15:01 и полностью потушен в 15:06, не допуская дальнейшего распространения пожара.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадавших от пожара и погибших нет. Причина пожара выясняется. В тушении пожара задействовано 30 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкент, 5 единиц техники.