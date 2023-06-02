Прокурор запросил шымкентскому стрелку 16 лет

Резонансный судебный процесс подходит к завершению в Шымкенте.

На скамье подсудимых — гражданин Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине. На открытый диалог он с журналистами не идет. Однако, мужчина коротко поделился, что в Шымкент приехал полгода назад и хотел устроиться на работу в пекарню.

«-Раньше вы здесь работали?

-Да раньше работал, 15 лет назад.

-А кем работали 15 лет назад?

-Лепешку делал.

-Сколько детей у вас?

-Двое, старшему 21, младшему 16.

— Они знают, что вы в тюрьму попали?

-Не знают.

-А вы хотите им что нибудь сказать?

-Нет»,- рассказал в диалоге с журналистами подсудимый.

На судебном процессе прокурор запросил подсудимому 16 лет лишения свободы. Иностранца обвиняют сразу по нескольким статьям: «разбой», «покушение на убийство» и «незаконное ношение оружия».

По данным прокурора, обвиняемый приобрел оружие у неизвестных лиц и самостоятельно обрезал его. Психических нарушений у шымкентского стрелка во время следствия надзорный орган не зафиксировал, когда совершал преступление он был вменяемым.

Нуржан Есболов, прокурор:

«Вина подсудимого полностью подтверждается и доказывается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколами осмотра вещественных доказательств, показаниями самого подсудимого, камерами видеонаблюдения, протоколом очных ставок, протоколом указания на месте происшествия, заключением судебных экспертиз. Оценив фактически данность точки зрения, все собранные доказательства исследованы на судебном разбирательстве и в совокупности достаточно для разрешения дела. Считаю, что виновность подсудимого в совершении уголовного правонарушения полностью доказаны».

Сторона защиты в свою очередь с прокурором не согласны и считают наказание слишком суровым. По словам адвоката подсудимого, его подзащитный не преследовал мотив убить кого-то.

Правозащитник уверяет, что обвиняемый хотел ограбить оружейный магазин, а после банк. Свою вину шымкентский стрелок на суде полностью признает, раскаивается и просит не назначать ему суровый приговор. По его словам, на преступление он пошел из-за финансовых трудностей.

Ержан Толембаев, адвокат судебной коллегии г. Шымкента:

«Мой подзащитный хочет завершения уголовного дела. На месте проишествия он на полицейской машине хотел скрыться. Однако, его задержали. Он полностью свою вину признает и говорит, что не хотел никого убивать или ранить. Подсудимый говорит, что если бы он хотел убить кого-то то он бы выстрелил в людей сразу, по его словам он стрелял в воздух, а в палец сотрудников охранного агенства он попал случайно. Мой подзащитный также рассказывает, что он просто интересовался такими оружиями. Учитывая все обстоятельства и его детей, мы просим назначить ему наказание мягче».

Перестрелка произошла в феврале на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. При попытке скрыться с места происшествия вооруженного мужчину задержали патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции.

Свидетелями в суде выступают сотрудники оружейного магазина и охранного агенства. По их словам, на место происшествия они приехали через несколько минут и пытались самостоятельно задержать вооруженного мужчину. Стрельбу подсудимый, по словам охранников, открыл без всяких объяснений.

Приговор шымкентскому стрелку, который держал в страхе город несколько часов, вынесут пятого июня. Сколько лет он проведет за колючей проволокой и где будет отбывать наказание, решит судья специализированного межрайонного суда.