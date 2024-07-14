Покушение на Дональда Трампа: стала известна личность стрелка

Мир всколыхнула новость о покушении на бывшего президента США-Дональда Трампа, который сейчас принимает участие в президентской гонке от партии республиканцев.

13 июля во время его выступления в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания, начались выстрелы. Пуля задела ухо экс-президента после чего он сразу спрятался под трибуны, а его телохранители заслонили его собой.

По данным секретных служб США, сейчас здоровью Трампа ничего не угрожает. Также стала известна личность стрелка. Им оказался 20-летний Томас Метью Крукс. В результате происшествия погибло 2 людей. Мотивы стрелка остаются неизвестными.

Сам Трамп уже прокомментировал ситуацию в соцсетях, где он поблагодарил секретные службы США и выразил соболезнования родным погибших.

А его оппонент в президентской гонке и ныне действующий президент США- Джо Байден, раскритиковал действия стрелка и заявил, что вся страна должна осудить покушение на Дональда Трампа.