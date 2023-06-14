«Просили не пародировать депутатов»-актер Толепберген Байсакалов о своих скетчах

Казахстанский актер Толепберген Байсакалов во время общения с журналистами, рассказал о том, что может продолжить свою деятельность, пародии на депутатов.

Толепберген Байсакаолов буквально «завирусился» в сети, когда начал сниматься в скетчах в роли выдуманного депутата Мэлса Маратовича. В своих видео вымышленный депутат отвечал на вопросы журналистов.

Актер отметил, что персонаж Мэлса Маратовича популизировал актера и поступало даже предложение баллотироваться в депутаты.

«Мне представители одной из партий предлагали баллотироваться в депутаты. Звали в маслихат в Костанайской области. Предлагали также частные лица, мол, иди в депутаты. Но, я отказался. Зачем мне это нужно?», — говорит актер Толепберген Байсакаолов.

Актер рассказал, что после выпуска скетчей с пародиями на депутатов, поступали даже звонки с намеком не снимать подобные ролики.

«Поступали звонки, не было прям такого чтобы злостно так. Просто звонили и говорили. Где твоя совесть и честь. Ну неге, ну неге сен, солай стисин? Я не буду говорить кто говорил так. Но, эти выборы также показали, что в состав пришли и те, кто к сожалению, не знает своего родного языка», — сказал Толепберген Байсакаолов актер.

Актер и автор скетч роликов Толепберген Байсакаолов надеется, что нынешние депутаты, которые не знают казахского все-таки задумаются и начнут обучаться родному языку.