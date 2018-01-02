Потери 2017 года. Уходят легенды

Прошел еще один год. Он забрал с собой многих талантливых и ярких людей. Тех, без кого наша жизнь уже не будет прежней.

Даже не верится, что нет больше Алексея Баталова.

Артиста от Бога, интеллигента, людей такой породы вообще не много на земле. Даже когда Баталов играл обычных людей, рабочих, он все равно оставался аристократом духа. Умер Алексей Владимирович 15 июня на 89 году жизни. Давайте вспомним и пересмотрим фильмы, где он сыграл свои самые лучшие роли: «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Москва слезам не верит»…

9 декабря после тяжелой болезни умер Леонид Броневой, не дожив год до своего 90-летия.

«Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» – все эти шедевральные картины были бы на такими, не появись в них артист Броневой с его смешливым прищуром и легкой иронией. Имя Леонида Броневого связано с нашим городом: во время войны он учился в школе № 10 им. Ф. Клокова в Чимкенте.

Казахстанский актер театра и кино, коренной алматинец Владимир Толоконников стал невероятно знаменитым после выхода на экраны фильма «Собачье сердце». Его Шариков – звездная роль в многолетней актерской карьере и одна из лучших ролей в истории нашего кино. Картина триумфально прошла по 33 странам мира и была включена в сто лучших фильмов столетия. И в этом немалая заслуга Толоконникова. Многие годы актер отдал Республиканскому Академическому театру русской драмы имени Лермонтова. Умер Толоконников 16 июля, ему было 74 года.

Исполнитель знаковой для казахского народа роли Тулегена в фильме «Кыз Жибек» актер Куман Тастанбеков ушел из жизни 17 декабря. Куман Тастанбеков – народный артист РК, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, кавалер орденов «Курмет» и «Парасат». С 1969 года артист академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Легендарный режиссер Георгий Натансон скончался 17 декабря на 97-м году жизни. Это он снял «Еще раз про любовь» и «Старшую сестру» с Татьяной Дорониной. Стилистика фильмов Натансона необычайно проста и прозрачна. Но достичь такого удавалось не многим режиссерам мирового кино. Георгий Григорьевич работал практически до последних дней. Он скончался тихо и мирно в своей московской квартире. Добавим, что с 1941-го и по 43-й год он работал ассистентом режиссера в Алма-Ате, куда во время войны была эвакуирована вся киностудия «Мосфильм».

Дмитрий Хворостовкий – баритон с мировым именем, оперная звезда, заполучить которою мечтали самые известные театры планеты.

Он умер 22 ноября в Лондоне. Несколько лет артист боролся с раком мозга, но, увы, лечение не помогло. По завещанию прах Хворостовского захоронен в двух городах – Москве и его родном Красноярске.

Ироничного Михаила Задорнова, который всегда казался живее всех живых, не стало 9 ноября.

Его сразил тот же недуг, что и Хворостовского. Его отточенные мысли, обличенные в меткие фразы ушли в народ навсегда. Вот одна из таких: «Я часто больше верю легендам и мифам, чем официальной истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врет, а история меняется каждый раз со сменой власти».

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62 году после тяжелой болезни.

Но сама Вера до последнего отрицала все разговоры о том, что больна. Потому ее смерть 16 августа стала для ее поклонников полной неожиданностью. Актриса выглядела не по возрасту молодо, казалось, время ее не трогает. А вот болезнь не пощадила.

Легендарный казахстанский футболист Тимур Сегизбаев ушел из жизни 15 декабря в возрасте 76 лет. С 1958 по 1970 год он играл за лучший клуб Казахстана «Кайрат», был капитаном команды. Его прекрасно помнят болельщики всего Советского Союза. После завершения карьеры футболиста Тимур Сегизбаев работал тренером в казахстанских клубах «Автомобилист», «Шахтер», «Мелиоратор», «Кайрат». Именно под его руководством родной клуб показал свой лучший результат в истории советского футбола.

Имя Камшат Доненбаевой стало легендой еще при жизни.

Это первая в Казахстане женщина-тракторист. За выдающиеся успехи в труде ей присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали. Наша страна должна гордиться не только артистами и спортсменами, но и людьми, которые отдали себя самоотверженной работе на родной земле. Камшат Доненбаева умерла 9 ноября, она прожила 80 лет, у нее четверо детей, 16 внуков и двое правнуков.

Первый премьер-министр Казахстана Узакбай Караманов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 80 лет.

Президент Назарбаев сказал, что казахстанцы всегда будут помнить имя Узакбая Караманова и его заслуги перед страной. «Узакбай Караманович всю свою жизнь трудился во имя народа и процветания родной земли, – говорится в обращении президента к родным и близким Узакбая Караманова. – Благодаря своим прекрасным организационным способностям и авторитету в обществе он занимал многие высокие государственные должности и всегда с честью выполнял все возложенные на него обязанности…»

Поклонникам индийского кино, а их миллионы, наверняка знакомо имя Шаши Капура. Этот известнейший актер, представитель легендарной кинодинастии Капуров, скончался 4 декабря, не дожив всего полгода до своего 80-летия. Шаши снялся в 116-ти болливудских картинах и почти десятке работ западных режиссеров. У него два сына и дочь, все связали свою жизнь с искусством.

Известный в свое время целитель Алан Чумак.

Вся страна заряжала воду перед телевизором во время его телесеансов. Алан Чумак – это человек-загадка, человек-легенда. Кто-то называет его шарлатаном, а кто-то считает настоящим волшебником. Так или иначе, Алан Чумак был первым человеком, открывшим непросвещенной советской публике подлинные чудеса экстрасенсорики и целительства. В середине 80-х годов, его имя было известно всему Советскому союзу, однако в какой-то момент признанный мэтр вдруг просто ушел в тень. Умер Алан Чумак 9 октября на 83-м году жизни.

Имя Анн Голон знакомо практически каждому жителю нашей когда-то самой читающей в мире страны.

Эта французская писательница прославилась серией исторических романов об Анжелике, которую она создала в соавторстве со своим с мужем Всеволодом Голубиновым. Анн Голон прожила долгую жизнь – 96 лет и сполна познала мирскую славу.

Вы никогда не задумывались, кто скрывается за именами, стоящими на обложках многочисленных томов «Анжелики»? Это имена людей, чья жизнь, безусловно, достойна того, чтобы быть описанной в романе…

Поэт Евгений Евтушенко умер 1 апреля. Читайте его. Там столько правды.

«…Дай бог всего, всего, всего

и сразу всем – чтоб не обидно…

Дай бог всего, но лишь того,

за что потом не станет стыдно».

25 декабря умер Владимир Шаинский — автор песен из «Чебурашки» и «Антошки».

Без него детство многих из нас было бы иным — ведь именно Шаинский написал песни для таких мультфильмов, как «Антошка», «Крошка Енот» и «Чебурашка». Под его музыку маленькие зрители узнавали, куда пропала мама мамонтенка, какого цвета небосвод над островом Чунга-Чанга и чему учат в школе…

Подготовила Яна Котт