Школьницу из Шымкента пригласили сразу в несколько зарубежных вузов

Выпускница, спортсменка, умница и просто красавица. И все эти слова относятся к нашей землячке — Адие Райымкул.

Ученице восьмой гимназии поступило приглашение сразу от четырёх лучших вузов мира. Девушке предстоит сделать выбор, где именно она будет заниматься изучением биоинженерии и генетики. Получив образование за рубежом, она обещает вернуться в Шымкент.

Адия Райымкул, вундеркинд:

«Сейчас меня уже приняли в эти университеты. Один из лучших университетов — это наш НИШ. Остальные ВУЗы находятся в США, Австрии и Эстонии. Среди них есть университет, который входит в ТОП-20 лучших университетов мира — Висконсинский университет в Мадисоне. В каждом университете разные условия. Но в основном, нужно хорошо знать английский. Чтобы получить приглашение в эти университеты, я изучала информацию о них в интернете. Потом сдала экзамены и поступила».

Выпускница добилась больших успехов не только в учёбе, но и в спорте. Адия занимается гимнастикой больше 10 лет и не раз поднималась на пьедестал почёта республиканских соревнований.

Адия Райымкул, вундеркинд:

«Я сейчас являюсь кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Более 10 лет занималась этим видом спорта и участвовала в разных соревнованиях. Получала хорошие места, но я решила уделить больше внимание образованию. Сейчас на профессиональном уровне не занимаюсь спортом. Мечтаю заниматься наукой и изучать языки».

Выпускница свободно говорит на четырех языках: казахском, русском, английском и немецком. Девушка заняла почетное место, участвуя в международной олимпиаде по немецкому языку, организованной институтом Гётэ.

Аниза Кадиева, классный руководитель Адии Райымкул:

«Адия всегда была любознательной девочкой, даже в младших классах. Бывало такое, что мы всему классу даем одно задание, а Адия выполняла сразу несколько. Всегда жаждет знаний. У нее еще есть отличительное качество, если она не может найти информацию в одном источнике, то она ищет в других, пока не найдет нужную. Адия очень талантливая и целеустремленная».

В этом году восьмую гимназию окончили 128 выпускников. Из них 7 претендуют на золотую медаль, а 14 окончили школу с отличием. Вместе с Адией Райымкул еще 8 выпускников выиграли грант на обучение в заграничные ВУЗы.