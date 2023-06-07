Шымкентские джипперы победили в международных гонках

Шымкентские джипперы стали победителями в кольцевой гонке в Кыргызстане. Сразу два экипажа отправились покорять непростые трассы соседей на внедорожном соревновании.

«Кольцевая»- это самая настоящая борьба автомобилистов и машин на непростой и порой даже «не проездной» трассе. Это соревнование с множествами препятствий от крутых подъемов высотой около 6 метров, резких поворотов, глубоких грязевых ям и бродов, до прямых скоростных участков и все это нужно проезжать по кругу на протяжении 45 минут без остановки на перерыв.

Эффектное авто-зрелище, где проверяют на прочность как участников с бьющимися сердцами, так и с ревущими моторами. Житель третьего мегаполиса Игорь Панюха делится, что решение ехать было спонтанным, и на пути к победе было много препятствий и поломок.

«Мы узнали, о соревновании Внедорожная Кольцевая гонка «Кара-Балтинский Драйв 2023», проходящая в 30 километрах от границы с Казахстаном. И решили участвовать! Суть Кольцевых гонок в том, что в ней участвует много машин и за выделенное время вам нужно проехать большее количество кругов и успеть приехать к финишу до окончания времени. По итогу судьи считают сколько проехал каждый экипаж и успел ли он пересечь финиш. Соревнования проходили 2 дня и в нескольких категориях от стандартных до заряженных под тяжелое бездорожье внедорожников. Наши машины попадали под 2-категории: ТР Стандарт — где люди могли участвовать на своем стандартном и немного подготовленном внедорожнике с доработками. И ТР НИВА- где участвовали только Нивы, разной подготовленности», — разъясняет Игорь.

Наш герой отмечает, что в соревновании принимали участие и завсегдатаи и автоспортсмены с большим опытом, но победа все же осталась за шымкентцами, и кубки приехали в Казахстан.

«Была в прямом смысле бойня на джипах за то, кто поедет первый. Проезжая из круга в круг, мы стабильно нагоняли других участников, часть из них уже к середине времени сломали свои машины, а кто-то застрял в грязи и не смог выехать, что давало нам преимущество в движении. Мы заняли 1-е место экипаж Зеленой Нивы: Коваль Константин и Панюха Игорь, Кириллов Максим. Нам вручили кубок, грамоты и подарки. Наши друзья экипаж Белой Нивы: Чепур Евгений и Грибун Андрей заняли 3-е место. Они получили грамоты и подарки. Нас переполняли эмоции, сами судьи соревнований были удивлены что гости увезут их кубок в другую страну. За два дня соревнований мы дважды заняли 1 место, и по итогу забрали 2 кубка», — рассказывает участник соревнований.

Также спортсмены отметили, что Шымкенту не хватает такого рода соревнований, где почти каждый может проверить свой Внедорожник в разных условиях: будь это Кольцевая гонка, GPS-ориентирование или Джип-Триал. Ведь это не только для участников, но и для зрителей. Зрелище, эмоции от увиденного и ошеломление от рева моторов, брызгов грязи, это своего рода культура от которой наш регион увы, давно ушел.

Алиса Бойко