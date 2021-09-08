В редакцию телекомпании Отырар обратилась местная жительница. По словам 28- летней женщины ее сбили в результате гонок.

30 августа около половины 12 ночи женщину сбила машина. ДТП произошло в микрорайоне «Шымкентсити». По словам пострадавшей, ее снес водитель, который устроил во дворе жилого дома гонки с другим автолюбителем.

«Мы гуляли с дочкой и она попросила воды, рядом продаётся газвода, и мы туда пошли. И тут вижу, что две машины начали гоняться, соревноваться, тут дети играли, они еле успели убежать. Сначала выехала «Приора», и врезалась в Kia потом, в меня. Тут я уже ничего не помню, отключилась, помню глаза открыла, а тут уже скорая», — говорит пострадавшая Динара Асан.

Женщина чудом осталась жива, она получила различные ушибы и рваные раны на ноге пришлось наложить швы. У Динары трое несовершеннолетних детей, одна из которых — инвалид. До аварии женщина работала продавцом на базаре, теперь по состоянию здоровья лежит дома. А между тем обидчика, говорит пострадавшая, так и не нашли.

«Я в полицию только на следующий день позвонила, сказала, что вот авария произошла меня сбили, они меня переключали на разные номера и в итоге я звонила шесть дней подряд. И никакого ответа не было, я просила одного — найдите виновника, чтобы больше такого не повторилось», — говорит женщина.

По словам местных жителей, в их дворах частенько устраивают байгу. А между тем здесь скорость движения не должна превышать 20 км час. При этом очевидцы аварии говорят, виновнику ДТП, который был в тот злополучный вечер за рулем на вид не было и 18.

По словам представителей департамента полиции Шымкента, они не только приняли заявление, но и ждут результатов судмедэкспертизы.

«30 августа в микрорайоне Шымсити мужчина, управляя автомобилем марки «Lada-217230», совершил столкновение с автомобилем «Kia Cerato», после чего по инерции последний выехал на обочину дороги и сбил гражданку. В результате гражданка и водитель автомашины «Kia Cerato» были доставлены в больницы. Гражданка была отпущена домой после осмотра медицинских работников. Получившим телесные повреждения назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорит Молдир Бекеева, руководитель управления внутренних и внешних коммуникации ДП г.Шымкента.

А между тем пока идет расследование, жители многоэтажек боятся отпускать своих детей во двор. И просят установить рядом с их домами полицейский пост.