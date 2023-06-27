Шымкентцев «разводят» по новой схеме мошенничества

Новая схема мошенничества. Казахстанцев обманывают, звоня по домашнему телефону.

Злоумышленники представляются родственниками, которые попали в аварию или спровоцировали ее, и просят «откупить» их, чтобы на них не завели уголовное дело.

Бабушка Екатерины Арининой стала жертвой новой схемы мошенничества. Неизвестные позвонили 88-летней женщине на домашний телефон, на том конце провода была плачущая женщина, которая представилась ее внучкой и рассказала, что стала виновницей аварии. А чтобы «отмазаться» от уголовного дела ей, мол нужна крупная сумма денег.

«Ей позвонили на домашний телефон, плакала девушка, говорит: «помоги, помоги бабушка я попала в аварию». Они прислали своего курьера, даже не курьера, а как бы адвоката, по словам бабушки. Она отдала вымогателям миллион», — говорит Екатерина Аринина, жительница г.Шымкента.

Пенсионерку даже заставили написать расписку, что она, якобы, не имеет никаких претензий. По такой же схеме чуть не стали жертвой мошенников и родители Натальи Головахо. Злоумышленники держали их на линии больше получаса, при этом сначала позвонили на домашний телефон, а затем, выведав номер, и на мобильный. Но в какой-то момент родители Натальи заподозрили неладное.

«Родители поняли, что здесь что-то не так, и отказались отдавать деньги, мошенники начали угрожать, что больше не увидите свою дочь, что все забудьте о ней и так далее. После этого до меня дозвонились и выдохнули и поняли, что это развод, а те уже приехали по адресу, чтобы забрать деньги», — говорит Наталья Головахо, жительница г.Шымкента.

По словам полицейских, преступники работают по четко отлаженной схеме. Сами мошенники находятся не в нашей стране, зачастую они звонят из России или Украины, при этом выбирают русскоязычных жертв. Разыгрывают перед ними сцену, а когда те ведутся на их уловку, посылают к жертвам курьеров, которые иногда и не знают что сами становятся соучастниками преступления. Те забирают деньги и переводят их на другие счета.

«Задержан один человек, который на постоянной основе связывался с ними и занимался мошенничеством, исполнял роль курьера. Данное преступление трудно раскрыть тем, что денежные средства в срочном порядке курьеров переводятся на высланный счет определенный, а далее с их счетов переводятся на счета онлайн продавцов криптовалюты или обычной валюты, а далее российских или украинских граждан», — говорит Асхат Ногайбаев, начальник отдела управления криминальной полиции г.Шымкента.

Усложняет задачу полицейским получение санкций на проверку переводов. Правоохранители говорят, по такой схеме казахстанцев уже «разводили» больше 10 лет назад. Сейчас мошенники активно обманывают шымкентцев, жителей Нур-Султана и северных регионов страны. Полицейские настоятельно рекомендуют казахстанцам быть бдительными и не вестись на уловки злоумышленников. А курьеров, желающих заработать, помнить, что в погоне за легкими деньгами они становятся соучастниками преступления, за которое может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.