Токаев приехал в Туркестан на заседание Национального курултая

Второй год подряд в стране проходит масштабное событие. В этом году заседание национального курултая организовали в Туркестане. Туда приехали больше 100 делегатов- это депутаты Мажилиса, члены Ассмаблеи народа Казахстана, политические партии.

Услышать, понять и решить. Главная цель заседания- это организация прямого диалога власти с экспертами и общественниками. Сегодня поднимался ряд актуальных проблем, теперь же их будут решать сообща. Говорили об образовании, о необходимости правильной идеалогии, о конфликтах в мировом сообществе и межнациональных разногласиях. Президент, в первую очередь, призывает всех к миру и солидарности.

«Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты. Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию. Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов. Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда», — говорит президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Делегаты форума подняли ряд внутренних вопросов. Ислам Байрамуков, заслуженный мастер спорта РК поднял проблему лудомании. На самом деле неоднакртно поднимался вопрос о запрете рекламы букмекерских контор, в том числе и депутатами. Пока что этот вопрос остается открытым. Республиканские интернет-издания в том числе публикуют рекламу контор, тем самым влияя на зависимых людей.

Вадим Басин, первый замакима Карагандинской области, он же металлург, призывает обратить внимание на заработные платы технических специальностей. Он отметил, что необходимо повысить статус и престиж технических специальностей.

В мероприятии наряду с членами курултая приняли участие Председатель Сената Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, руководящий состав Администрации Президента, советник Президента и другие должностные лица.