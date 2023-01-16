Три человека погибли в Шымкенте за 2 дня

По предварительной причине, все трое скончались от отравления угарным газом, передает OTYRAR.

В Шымкенте 13 января сотрудники ДЧС в одной из квартир в микрорайоне Спортивный обнаружили тела двоих человек — 55 летней женщины и 20-летнего парня.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» при обследовании выявила ряд нарушений. Проточный водонагреватель и 4-х конфорочная газовая плита были установлены на лоджии.

«Соединительная труба (гофра) над проточным водонагревателем выведена через стену лоджии на улицу, вне помещения дымоход выполнен жестяной трубой и поднят на высоту 1 метр. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Аварийная бригада закрыла и опечатала г/кран перед БГС. Наличие договора на ТО по ВДГО и акт на чистку дымоходов не предоставлены. Причины несчастного случая выясняются. Расследованием по данному факту будет занимается МИО», — говорится в сообщении.

Еще одна трагедия произошла 15 января в микрорайоне Самал-3. Предположительно от отравления угарным газом скончалась молодая женщина 1991 года рождения.

«Прибыв на место вызова в 01 час 26 минут, аварийная бригада при обследовании выяснила нарушение ТУ монтажа: в помещении ванной комнаты размером 3х1,6х2,2 установлены проточный водонагреватель марки «Лидер» и отопительный котел марки «Боринский». Соединительная труба (гофра) выведена через потолок на улицу и не присоединена к проточному водонагревателю с разрывом 5 см», — сообщили в ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Наличие договора на ТО по ВДГО и акт на чистку дымоходов не были предоставлены и в этом случае. Причины несчастных случаев выясняются.