В Шымкенте откроется современный медицинский центр ORHUN MEDICAL

Ведущие эксперты медицинского центра Orhun Medical делятся знаниями с участниками симпозиума и обсуждают последние достижения в области медицинской визуализации и лечения онкозаболеваний.

Важное мероприятие приурочено к открытию нового современного центра в Шымкенте.

Гоненч Дирик, генеральный директор Orhun Medical:

«Мы основали нашу компанию в 2015 году, оказываем медицинские услуги в сфере онкологии, используем современное оборудование — одно из которых ПЭТ-КТ. Таких аппаратов по всему миру не много. Мы первый частный медицинский центр, который в Алматы открыл ПЭТ-КТ центр и центр томотерапИи, кроме того мы первые привезли технологию Radixact в Казахстан. Благодаря поддержки министерства здравоохранения Казахстана, пациенты могут получать наши услуги бесплатно. В прошлом году к нам обратились около 8 тысяч пациентов. У нас, в 7 городах, есть порядка 10-ти филиалов, в следующем году мы планируем открыть современный центр Orhun Medical в Шымкенте».

Чтобы победить рак важно на ранней стадии начать грамотное лечение , а для этого важна своевременная и точная диагностика. Позитронно-эмиссионная томография позволяет оценить масштабы опухолевого поражения и точно определить стадию заболевания.

Джем Парлак, профессор радиационной онкологии, медицинский директор Orhun Medical:

«Очень важно своевременно посещать врачей , проходить все скрининги. Конечно, медицина не стоит на месте, и на сегодняшний день имеются новые, современные методы лечения, о которых мы сегодня расскажем на симпозиуме. Очень важнА ранняя диагностика. Например, если вы на войне, и у вас есть оружие вы должны определить количество врагов, где они находятся. Именно такой метод как ПЭТ-КТ помогает определить место и количество этих врагов, без него — это если бы вы стреляли в мишень, в темном помещении».

По словам доктора из Алматы Жандоса Аманкулова, применение позитронно-эмиссионной томографии в сочетании с компьютерной, ознаменовало прорыв в диагностике и лечении рака. В Шымкенте врач презентует доклад о последних достижениях в развитии уникального метода диагностики.

Жандос Аманкулов, заведующий отделением ПЭТ-КТ Orhun Medical:

«На сегодняшний день в Казахстане есть несколько ПЭТ-КТ центров преимущество нашего центра в том, что у нас стоит аппарат , который позволяет проводить исследования в среднем за 10 минут, если стандартно аппарат ПЭТ-КТ снимает от 25 до 40 минут. При низкой дозе радиоактивных фармацевтических количество получить качественное изображение. Онкобольные пациенты могут получить направление в наш центр и пройти данное исследование, в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

В медицинском центре Orhun Medical применяются дополнительные методы диагностики — МРТ и КТ, которые помогают определить наличие опухоли и ее текущее состояние.

Максим Галушкин, заведующий отделением радиологии Orhun Medical:

«На МРТ нет никакого облучения, там магнитное поле, радиочастотные волны. Облучение есть на КТ, потому что там используется рентгеновское излучение. Есть определенные опухоли состояние, которых лучше видно на МРТ, а есть которые на КТ. Но необходимо учитывать и доступность методов и ценовую политику. МРТ конечно дороже».

В медицинском центре Orhun Medical применяется новейший, безболезненный и эффективный метод лечения рака — томотерапия, которая пока применяется всего в нескольких онкологических центрах по всему миру. Но уже в следующем году онкобольные шымкентцы смогут получить высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы города.

Адрес: г. Алматы, улица Казыбек би, дом № 12В, Сall center: 2814, Instagram: @orhunmedical

Номер лицензии: 18022540, выдана 24.04.2015 год