Стадион «Металлург» вдыхает новую жизнь

Шымкентский стадион Металлург имеет свою давнюю историю.

Старожилы рассказывают, что на поле не только играли в футбол известные команды, но и с концертами выступали такие группы как «Мираж» и «Ялла», и радовали потрясающими трюками автомобильные каскадеры.

Долгое время стадион был практически заброшен. В некоторых помещениях где раньше тренировались спортсмены, работали рабочие цеха. Металлург могу уйти под залог в один из банков Шымкента, но стадион отстояли.

Стадион спустя шесть лет не узнать. Здесь полноценный обновленный стадион с футбольным полем и спортивными корпусами. Мечта многих шымкентцев сбылась. С первого июня, известный на весь Казахстан стадион откроет свои двери.

Аким Шымкента вспоминает, в детстве сам тренировался на металлурге, когда увидел что со стадионом стало, принял решение — позицию отстоять и на месте построить новый стадион. Мурат Айтенов на строй площадке частый гость, контролирует все, даже как будут открываться окна в здании.

«В проекте было много ошибок, чтобы начать строительство нужно было время. Много раз меняли и вот решили сделать ремонт капитальный. Здесь не было дренажной системы, не было теплотрассы и других коммунальных благ. Теперь, все будет хорошо», — говорит аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Мурат Айтенов заверил, что очередные игры школьной лиги пройдут именно на стадионе металлург. Первого июня запланировано открытие. Аким дал указание подчиненным не засиживаться в кабинетах, а регулярно проверять как работают строители.