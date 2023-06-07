В Шымкенте ожидается 40-градусная жара

В Шымкенте по-прежнему жарко, столбик термометра ползет вверх и к пятнице достигнет отметки +40.

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие 3 дня. На большей части страны ожидается медленный спад температуры, чего не скажешь о Шымкенте.

Уже в пятницу, 9 июня, температура воздуха прогреется до +40, в дневное время и на солнце может быть еще выше, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла. Специалисты советуют не находиться на солнце длительное время, особенно этот касается людей с повышенным или пониженным артериальным давлением, сердечников и маленьких детей.

Восьмое июня: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 тепла.

Немного прохладней будет в субботу, днем 33-35 тепла, ночью 21-23, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.