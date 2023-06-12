В Шымкенте врачи вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль

Все готовились к худшему, но произошло настоящее чудо.

В Шымкенте онкохирурги подарили шанс на жизнь 32-летнему пациенту с онкозаболеванием. После полного обследования, мужчину госпитализировали и удалили 9-ти килограммовую опухоль вместе с правой почкой. Операция, которая длилась около четырёх часов прошла успешно и сейчас жизнь мужчины вне опасности.

Ержан Акбердиев, онкохирург высшей категории:

«Радикально убирать опухоль — было под сомнением и поэтому была назначена биопсия опухоли. После чего больной был госпитализирован с решением МДГ в онкохирургическое отделение. Пациент потерял смысл жизни и родственники потеряли надежду. Послеоперационный материал мы отправляем на гистологические обследования и когда получили заключение, то опухоль оказалась доброкачественной. Когда больной узнал, что у него доброкачественная опухоль, он плакал от радости и когда родственники узнали тоже все плакали».