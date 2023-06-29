В Шымкенте живет династия военных

Основателем ее стал прадед Онбаевых — участник Великой Отечественной Войны. Его путь продолжает сегодня четвертое поколение молодежи.

Эту медаль Серикбай Онбаев получил за весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности Казахстана. Служению Родине полковник в отставке посвятил более 50 лет. На его счету еще десятки других наград. Но особо среди них он выделяет свою первую медаль, которой был удостоен за спасение человеческих жизней.

«Я на машине танк Т-55 первым вошел и потушил пожар, путем проутюжки гусеницы танка. От взрыва спас населенный пункт. Я в то время не знал значения этой награды, не знал на сколько это высокая награда», — говорит Серикбай Онбаев полковник в отставке.

Подвиги и боевые заслуги полковника в отставке вдохновили всех его родных и близких. По его примеру, оба сына и двое дочерей связали жизнь с армией. Девять внуков и даже племянники ветерана тоже пошли по его стопам. Некоторые из них сейчас служат в элитных подразделениях, другие изучают военное дело. Среди них и Ержан Ашимхан.

«Я знал, что дядя Серикбай учился в Москве на военного. Я тоже решил поступить в военный ВУЗ России, потому что у нас нет института, где готовят моряков. К том же я хочу стать первым моряком в нашей семье. После окончания учебы я вернусь на Родину и буду служить на Каспийском море», — говорит Ержан Ашимхан племянник Серикбая Онбаева.

Сейчас в семье Онбаевых подрастает еще одно поколение военных. Дети уже примеряют отцовскую форму и готовятся к поступить в кадетскую школу.