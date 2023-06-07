В сёлах Туркестанской области растет число предпринимателей

В Созакском районе Туркестанской области растет число предпринимателей. Это стало возможным благодаря государственной поддержке. Более пятисот человек учатся по программе «Бизнес бастау», передает Отырар со ссылкой на Хабар24.

У них есть возможность получить грант на открытие своего дела.

Талшын Сатыбалды по профессии учитель, но с детства мечтала лечить людей. Она долго изучала тонкости массажного дела, проходила стажировку в Турции. Осуществить мечту помогла программа финансирования начинающих предпринимателей. На открытие собственного кабинета ей выделили грант в размере 1 млн 225 тысяч тенге.

«Я освоила и детский массаж, и классический массаж. Приводят много детей с разными патологиями. Это очень удобно для сельчан, потому что теперь им не надо ехать в районный центр. Малообеспеченным семьям услуги оказываем бесплатно в рамках госзаказа. Сельчане очень довольны», — говорит Талшын Сатыбалды, жительница с.Шолаккорган.

У Зауре Аманбековой собственная пекарня. На средства гранта приобрела необходимое оборудование. В день здесь выпекают 700-800 лепешек. Работают пять человек.

«Мы продаем нашу продукцию в 10 точках. Печем семь видов хлебобулочных изделий. Хотим расширять производство, чтобы поставлять свой хлеб в соседние аулы», — говорит Зауре Аманбекова, жительница с.Шолаккорган.

В прошлом году гранты на открытие бизнеса получили 80 жителей района. Более 500 человек изучали азы предпринимательства по программе «Бизнес бастау».

«В этом году предусмотрены средства на поддержку 65 бизнес-идей. 16 из них уже получили грант и открыли свое дело. Принимаем документы на второй этап. В этой программе могут участвовать безработные, трудоспособные люди с ограниченными возможностями, многодетные и малообеспеченные семьи«, — говорит Маржан Искакова, начальник отдела центра занятости.

В целом по области планируют выделить 3 тысячи грантов на поддержку малого предпринимательства.