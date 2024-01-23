В Шымкенте ликвидировали взрыв канализационных труб

4 частных дома затопило канализационной водой из-за взрыва труб, 300 потребителей отключили от водоснабжения, передает OTYRAR.

Авария произошла в 21:00 23 января в микрорайоне «Оңтүстік» Енбекшинского района.

На место в экстренном порядке выехали 30 сотрудников городского водоканала, которые заменили трубы при помощи специальной техники. Также в ликвидации аварии задействовали 5 сотрудников ДЧС и 3 единицы спец. техники. От акимата Енбекшинского района на место приехали 10 сотрудников и 3 единицы техники.

К счастью, пострадавших удалось избежать, а аварию смогли ликвидировать, передает пресс-служба шымкентского акимата.