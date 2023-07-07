Бани загрязняют сточной водой пастбища в Туркестанской области

В Туркестанской области сточные воды около десятка бань загрязняют пастбища и пахотные земли.

Горячая вода бьёт из подземных источников, недалеко от областного центра. Однако никто из предпринимателей, установивших здесь бани и получающие прибыль, не задумался об очистке использованной воды.

Сточные воды стекают в поле. Грязная вода, достигает прилегающие пастбища, заражая скот и пахотную землю.

Несмотря на то, что экологи не раз предупреждали предпринимателей о необходимости установки очистных сооружений, к обращениям никто не прислушался.

Как выяснилось, ни одна из бань, использующих горячую воду из подземных источников, не имеет разрешения экологического департамента. Если соответствующие органы не примут меры, бьют тревогу специалисты, грязная вода приведет к большому экологическому бедствию.

«Мыло, что нарушает ценность местной почвы. Неочищенная вода истощает плодородную землю и приводит к снижению транспортировки кислорода к корням растений. Если это произойдет, есть риск, что почва в этом месте начнёт погибать и эта земля станет бесплодной», — говорит руководитель лабораторно-аналитического отдела департамента экологии Туркестанской области Абибулла Конырбаев.