Худшим мультфильмом студии Disney признан «Цыпленок Цыпа», выпущенный в 2005 году. Соответствующий рейтинг составил портал Collider. В списке значатся 57 анимационных фильмов, сообщает Rosbalt.

«Зрители практически сразу забыли этот мультфильм („Цыпленок Цыпа“), по уважительной причине: он был действительно плох», — говорится в описании.

На 56 месте оказался «Лис и пес» 1981 года, за ним следует мультфильм «Не бей копытом» (2004 год).

А вот лучшим мультфильмом Disney был признан «Пиноккио» 1940 года. Составители рейтинга напомнили, что критики приняли его очень тепло. Кроме того, он стал первым анимационным фильмом, который получил премию «Оскар» в двух номинациях.

На втором месте оказался мультфильм «Спящая красавица» (1959 год), на третьем — «Фантазия» (1940 год).

В списке также оказались такие анимационные фильмы, как «Бэмби» (1942 год), «Красавица и Чудовище» (1991 год), «Король Лев» (1994 год), «Питер Пэн» (1954 год), «Медвежонок Винни и его друзья» (2011 год), «Книга джунглей» (1967).