10-летний мальчик утонул в фонтане перед городским акиматом

Трагедия произошла 24 июля в 19:30 вечера, передает OTYRAR.

В фонтане, расположенном по проспекту Нурсултана Назарбаева, без присмотра родителей, в компании друзей купался 10-летний мальчик. По данным спасателей фонтан оказался глубоким, 120 сантиметров, и ребенок начал тонуть.

«Ребенок купался вместе с другими детьми и начал тонуть. Его тело из воды извлекли полицейские которые дежурили рядом. Врачи констатировали его смерть», — рассказал Нуржан Каракозев, начальник управления гражданской обороны ДЧС г.Шымкента.

В настоящее время департаментом полиции назначена судебно-медицинская экспертиза.

Всего на территории города 32 фонтана. Из них 25 работают. Фонтаны, расположенные на территории города, находятся в собственности управления развития комфортной среды.

На территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, из которых три разрешены к купанию. В целях предотвращения несчастных случаев в местах, где купание не разрешено, установлены 13 запрещенных мест и на этих местах установлены таблички с запрещенным купанием.