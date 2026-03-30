Восьмилетнего мальчика, который упал в реку, ищут больше недели

Восьмилетнего мальчика ищут уже неделю. Трагедия произошла 23 марта. Школьник играл возле реки Келес и упал в нее. Прийти на помощь ему не успели, ребенка подхватило течение. Спасатели обследуют участок русла реки Келес протяжённостью 42 километра в районах сёл Абай и Жузимдик с использованием специальных крюков и верёвок.

Совместно с волонтёрами проводится обследование участка от сёл Жузимдик и Кызыләскер до села имени Муратбаева. Уже проверили больше 15 километров по поверхности реки и 900 метров под водой с привлечением водолазов.

К поискам присоединился оперативно-спасательный отряд из Шымкента. Они ведут поиски на участке от населённого пункта Лесбекбатыр до реки Сырдарья протяжённостью 9 километров с использованием плавсредств.

«В целях повышения эффективности поисков приняты меры по снижению уровня воды. 28 марта приостановлена работа шлюза в Казыгуртском районе, 29 марта закрыт шлюз канала «Зах» Республики Узбекистан, что также способствует снижению уровня воды. Поисково-спасательные работы продолжаются и находятся на контроле. Все задействованные службы принимают необходимые меры», — министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

В поисках школьника задействовали пять беспилотников. С их помощью обследуют территорию протяжённостью около 55 километров вдоль реки Келес и побережья Сырдарьи. Для поисков также привлечены эхолотное оборудование и 8 плавсредств.